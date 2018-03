Petrobras retoma distribuição de gasolina na Reduc A Petrobras informa que foi retomada a distribuição de gasolina produzida pela refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro. A distribuição havia sido interrompida pois a gasolina produzida não atendia os parâmetros exigidos pela política de controle de qualidade da companhia. Durante esse período, a estatal, em conjunto com as distribuidoras, supriu o mercado com gasolina de outras refinarias.