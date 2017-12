Petrobras retoma operação da Revap parcialmente A Petrobras retomou no início do sábado, com a entrada em operação da unidade de desasfaltação, a produção na Refinaria Henrique Lage (Revap, Refinaria do Vale do Paraíba), em São José dos Campos. A unidade opera com metade da sua capacidade (3.600 m3/dia) e produz óleos combustíveis e asfalto. As demais unidades da Revap, exceto a de tratamento de querosene de aviação, afetada pelo acidente da última quinta-feira, estão em procedimento de partida para o dia de hoje. A empresa esclareceu, por meio de comunicado oficial, que os trabalhos de apuração das causas da ocorrência (explosão seguida de incêndio), na quinta-feira, continuam. Colaboram técnicos da refinaria e outros especialistas da Petrobras. A companhia adianta que não houve danos significativos aos equipamentos da unidade de produção de querosene de aviação e reitera que não há risco de desabastecimento de derivados. A Refinaria Henrique Lage processa 40 milhões de litros de petróleo por dia, 15% da produção nacional.