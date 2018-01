Petrobras retoma produção na Bolívia após paralisação A Petrobras Bolívia informou, na noite desta quinta-feira, que retomou nesta noite a produção no campo de Caranda, na região de Santa Cruz de La Sierra, após 26 horas de paralisação. As operações foram suspensas na terça-feira à noite, depois que integrantes da Central Única de Camponeses de Buena Vista e de comunidades próximas invadiram as instalações. Eles reivindicavam asfaltamento de estrada, projetos de irrigação, gás domiciliar e execução de outros projetos. O reinício das operações foi possível com o fim das negociações entre a comissão de negociação dos camponeses e autoridades que representavam a província de Ichilo,o município de Buena Vista, e o vice-ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia. Segundo a Petrobras, apesar da paralisação, não houve problemas no abastecimento de combustíveis para o mercado boliviano, nem nas exportações de gás natural para o Brasil. A produção diária de Caranda é de 520 barris de petróleo e 600 mil metros cúbicos de gás por dia. A produção de gás é exportada ao Brasil, enquanto os líquidos são processados na refinaria Guillermo Elder Bell, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.