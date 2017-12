Petrobras revisa plano estratégico. Prioridade será gás e energia A Petrobras começou, nesta quinta-feira, a revisão de seu plano estratégico para o período entre 2004 e 2008, que deve estar concluído até abril. A nova versão do planejamento da estatal vai priorizar projetos voltados para o setor de gás e energia no País e dar maior enfoque às atividades internacionais da empresa tanto na exploração e produção quanto na revenda de combustíveis. Além disso, será incluída na revisão a participação da Petrobras no setor petroquímico, informou o gerente-executivo de Engenharia da estatal, Pedro Barusco Filho, que foi convocado para participar da primeira reunião para a revisão do plano estratégico. Segundo ele, o maior enfoque no setor de gás e energia se deve às recentes descobertas de reservas do combustível nas bacias de Santos e do Espírito Santo.