Petrobrás se mantém no topo do ranking das maiores do mundo

"A verdadeira história da Petrobrás no ano passado foi o grande escândalo de corrupção envolvendo propina e cartel, que contribuiu para a baixa contábil de US$ 2 bilhões e levou à renúncia da presidente Maria das Graças Foster", aponta a Fortune. A revista lembra que a Petrobrás é a companhia mais endividada do mundo e agora procura cortar custos, enquanto embarca em um plano para vender US$ 58 bilhões em ativos até 2018, para assim financiar o desenvolvimento dos "tentadores" projetos em águas profundas.

Entre os pontos fortes da Petrobrás, a Fortune lembra que a petroleira é a maior empresa da América Latina, com operações em 24 países e quase US$ 300 bilhões em ativos. Além disso, mesmo com a queda nos preços internacionais do petróleo, as vendas subiram levemente em 2014. A revista alerta, no entanto, para o tamanho da dívida e para as repercussões do escândalo de corrupção, cujas feridas "vão levar um longo tempo para cicatrizar".

Ameaças. Por outro lado, a Fortune destaca que a Operação Lava Jato pode acabar levando a uma menor interferência do governo na Petrobrás, "que tem sofrido com burocracias e investimentos questionáveis". Entre as "ameaças" identificadas estão a queda nos preços do petróleo e os processos judiciais abertos por acionistas após as descobertas da operação da Polícia Federal.

No ano passado, a petroleira registrou perdas de R$ 6,2 bilhões por causa de gastos relacionados à corrupção, feitos de 2004 a 2012, e identificados nas investigações da Operação Lava Jato.

Outros R$ 44,636 bilhões foram registrados como perdas depois de uma revisão no valor dos ativos. Com isso, a companhia registrou prejuízo de R$ 21,587 bilhões em 2014, o primeiro resultado negativo anual desde 1991.

Brasileiras. Das 61 edições da lista, a maior empresa do Brasil aparece em 21 delas. Outras seis empresas brasileiras figuram no ranking. A segunda companhia mais bem colocada na lista é o Itaú Unibanco, que subiu para o 112º lugar, da 138ª posição no ano passado.

O Banco do Brasil está em 126º (de 125º no ano passado); seguido do Bradesco, em 185º (de 203º); JBS, em 202º (de 251º); Vale, em 312º (de 218º); e Ultrapar, em 414º (de 430º).

As 500 companhias na lista da Fortune geraram US$ 31,2 trilhões em receitas em 2014, empregando 65 milhões de pessoas em todo o mundo. No total, 36 países têm representantes na lista da revista americana. Os Estados Unidos lideram, com 128 empresas, enquanto a China tem 106 representantes.