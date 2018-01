Petrobras se reúne com Bolívia para negociar preço do gás A Petrobras e a estatal boliviana YPFB se reúnem nesta quarta-feira para tentar um consenso a respeito do preço do gás natural importado pelo Brasil. Segundo declarações recentes de La Paz, trata-se de uma "reunião de alto nível", que deve contar com a presença de executivos do alto escalão das duas companhias. O prazo final para as negociações vence no próximo dia 10, mas não há impedimentos para nova prorrogação. Na Petrobras, porém, o desejo é encerrar de uma vez o assunto, sem concessão de reajustes. Os bolivianos falam em aumentar o preço do gás para, pelo menos, próximo dos US$ 5 por milhão de BTU negociados no mês passado com a Argentina. A Petrobras paga hoje pouco mais de US$ 4 por milhão de BTU importado da Bolívia. Se não houver acordo, a YPFB pode partir para arbitragem internacional, prevista em contrato. Nacionalização O presidente da Bolívia, Evo Morales, promulgou no domingo a lei que devolve ao país a propriedade de riqueza de hidrocarbonetos (fontes de petróleo e gás natural). Esta é a última fase do processo de nacionalização que começou em maio e retirou das multinacionais instaladas na Bolívia a propriedade de poços de petróleo, jazidas de gás e refinarias. O decreto de nacionalização foi assinado em setembro e começou o processo de negociação com as empresas multinacionais do país. Depois de um mês de negociações, a Petrobras aceitou as condições do governo e continuou no país, como prestadora de serviços. Agora, o decreto virou lei e o processo está completo. Calcula-se que quase 20% do movimento da economia boliviana seja resultado dos investimentos da Petrobras.