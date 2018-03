Petrobras se torna a quinta maior empresa do mundo A Petrobras se transformou esta semana na quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, de acordo com levantamento da agência de notícias Bloomberg. A estatal brasileira atingiu o valor de US$ 208 bilhões, ultrapassando as chinesas China Mobile, maior empresa de telecomunicações do mundo, e China Construction Bank, do ramo financeiro. A liderança do ranking permanece com a petroleira americana ExxonMobil. Em reportagem publicada ontem, a Bloomberg credita o bom desempenho da Petrobras às perspectivas de crescimento por conta do pré-sal.