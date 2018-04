Petrobrás seguirá o que for determinado pela ANP, diz Gros O presidente da Petrobrás, Francisco Gros, disse hoje que a Petrobras seguirá o que for determinado pela Agência Nacional de Petróleo para a política de preços do GLP (gás de cozinha). "A Petrobrás não é agente deste processo. É simplesmente um dos atores, e como empresa disciplinada, cumprirá as determinações do órgão regulador", afirmou. Ao ser perguntado se a política trará prejuízo aos acionistas da Petrobrás, Gros disse que a pergunta deveria ser levada à ANP. Ele afirmou que a Petrobras não mudou sua política de preços para gasolina e diesel, que continua baseada nas condições de mercado, avaliadas diariamente pela empresa. Gros afirmou ainda que a Petrobrás continua, como em épocas anteriores de alta flutuação do dólar, aguardando para checar em que patamar a cotação se estabilizará. "Até hoje é o que estamos fazendo; se amanhã chegarmos a uma conclusão diferente, isso é um processo que consideramos diariamente". Gros almoçará com o ministro das Minas de Energia, Francisco Gomide.