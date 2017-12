Petrobras será afetada por decisão de Morales na Bolívia O presidente da Bolívia, Evo Morales, assinou hoje um "decreto supremo" que nacionaliza e dá ao Estado o "controle absoluto" de todos os hidrocarbonetos. Isso significa que as empresas estrangeiras que operam na Bolívia deverão entregar toda sua produção à Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal) e regularizar em menos de 180 dias seus atuais contratos, ou terão que sair do país. As principais empresas petrolíferas que operam na Bolívia são a brasileira Petrobras, a espanhola Repsol YPF, as britânicas British Gas e British Petroleum e a francesa Total. O presidente socialista anunciou o confisco das ações necessárias de várias empresas mistas para que a YPFB tenha mais de 50% de participação, entre elas uma subsidiária da Petrobras Bolívia. "Acabou o saque de nossos recursos naturais por empresas estrangeiras", disse Morales, após ler o decreto em uma localidade do departamento de Tarija, no sul do país. Várias fontes diplomáticas consultadas pela EFE comentaram que o "decreto supremo" vai além do que previam, e que as petrolíferas estrangeiras não terão outra opção senão recorrer a arbitragens internacionais, ou sair da Bolívia. A nacionalização foi anunciada por Morales no campo de San Alberto - o mais rico da Bolívia -, operado pela Petrobras e situado na localidade de Carapari, cerca de 100 quilômetros ao sudeste da cidade de Tarija. Efeitos para a Petrobras Os campos de San Alberto e Sabalo, de onde se exportam 70% do gás boliviano e que são operados pela Petrobras, terão agora que entregar 82% de sua produção à YPFB, o que permitirá gerar US$ 300 milhões adicionais para o Estado boliviano em 2007. O anúncio aconteceu de surpresa, às 12h. Neste horário, segundo anúncios oficiais, o presidente lideraria em La Paz uma manifestação pelo Dia do Trabalho. O líder boliviano disse que esta é a "terceira e definitiva" nacionalização do gás, depois que em 1937 houve a nacionalização - pela primeira vez na América do Sul -, da empresa Standard Oil, e em 1969 da Gulf Oil, ambas americanas. Morales acrescentou que todos os campos petrolíferos serão ocupados pelo batalhão de engenheiros das Forças Armadas e funcionários da YPFB. O presidente da Bolívia pediu aos bolivianos para se mobilizarem frente a "qualquer tentativa de sabotagem de algumas empresas", e disse que serão bem-vindos os trabalhadores das petrolíferas que se juntem "a esta mudança". "Pedimos às empresas petrolíferas que respeitem a dignidade dos bolivianos, que respeitem esta decisão do povo boliviano. Se não respeitarem, faremos nos respeitar à força, porque se trata de respeitar os interesses de um país", advertiu Morales. A Bolívia possui reservas de 48,7 trilhões de pés cúbicos de gás, as segundas em importância do continente, depois das da Venezuela, que tem o triplo.