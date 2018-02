Petrobras sobe para 6º lugar em ranking de petrolíferas A Petrobras passou a ser a sexta maior empresa de petróleo do mundo em termos de capitalização de mercado, superando multinacionais tradicionais como a Total, BP e Chevron. O ranking é produzido todos os anos pela consultoria PFC que, em sua versão publicada hoje, destaca ainda a chinesa PetroChina como a maior companhia de petróleo do mundo. A própria ONU vem destacando o crescimento sem precedentes das empresas petrolíferas dos países emergentes. Mas os analistas admitem que não pensavam que a chegada dessas companhias no topo do ranking seria tão rápida. Entre as dez primeiras colocadas neste ano, quarto já são de economias em desenvolvimento. No ano passado, a Petrobras ocupava a 11ª colocação na classificação (a PetroChina tinha a terceira posição). Mas com uma alta de 93% em suas ações em um ano, a empresa brasileira superou a Total, que caiu para a 8ª posição, com uma alta de apenas 4% nos valores de suas ações. Segundo a consultoria, a valorização da Petrobras ocorreu graças aos anúncios de grandes descobertas de reservas nos últimos meses. No total, a capitalização da empresa brasileira chegou a US$ 241,7 bilhões em doze meses.