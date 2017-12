Petrobras suspende investimentos na Bolívia por falta de diálogo A Petrobras interrompeu os seus investimentos na Bolívia até que sejam retomadas as negociações com o Governo de Evo Morales, disse hoje o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. "Estamos preocupados, porque existe um conjunto de investimentos que têm que ser feitos e cujo processo decisório está dependendo do que vai acontecer na Bolívia", disse Gabrielli, em entrevista à EFE. "Se nós não tivermos um processo de negociação claramente em curso, teremos que retardar as nossas decisões. Começamos a ficar preocupados com as declarações das autoridades da Bolívia responsáveis pela área de hidrocarbonetos", acrescentou. A Petrobras é o principal investidor estrangeiro na Bolívia e controla a maior parte da indústria de hidrocarbonetos desse país, incluindo um gasoduto binacional com capacidade para transportar até 30 milhões de metros cúbicos de gás natural, destinado a regiões industriais do Brasil. Gabrielli disse que desde o início de fevereiro as conversas com as autoridades bolivianas estão suspensas e não há um interlocutor claro. O processo de nacionalização da indústria de hidrocarbonetos, aberto pelo Governo do presidente Morales, criou um novo cenário para as transnacionais do setor, como a Petrobras, admitiu Gabrielli. "Nós somos uma empresa produtora de petróleo, não queremos ser uma prestadora de serviços", acrescentou, comentando o risco apresentado pela nova política. "Na medida em que não tenhamos condições de administrar a produção de nossas reservas, a Petrobras se tornaria uma prestadora de serviços", declarou. Confiança Gabrielli confiou, no entanto, na retomada do processo de negociações, considerando os interesses de ambas as partes. "A Bolívia precisa do Brasil e o Brasil precisa da Bolívia", disse, para depois insistir que a solução é possível "se os canais de diálogo estiverem abertos". "Ser não tivermos um interlocutor, se nós formos submetidos a decisões unilaterais, nós vamos reagir unilateralmente também", disse. Ao ser perguntado se o novo cenário poderia determinar a saída da Petrobras da Bolívia, Gabrielli não quis dar uma resposta.