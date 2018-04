Petrobras suspende temporariamente teste em Tupi

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 6, ter detectado um problema de fabricação nos parafusos de fixação de um equipamento submarino utilizado no Teste de Longa Duração (TLD) em Tupi e que, diante disso, foi obrigada a suspender temporariamente as operações no poço, situado na bacia de Santos.

O TLD na área de Tupi, a principal reserva de petróleo conhecida do pré-sal do Brasil, com estimativas de 5 a 8 bilhões de barris recuperáveis de óleo equivalente, foi iniciado em maio, marcando o início da exploração abaixo da camada de sal na promissora bacia de Santos.

Segundo a estatal, os parafusos em questão fixam a chamada Árvore de Natal Molhada (equipamento submarino de controle de fluxo de poços). "Uma inspeção submarina não detectou a existência de qualquer vazamento de óleo ou dano nesse equipamento. Preventivamente, conforme sua política de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, a companhia decidiu substituir de imediato o conjunto da Árvore de Natal Molhada e Base Adaptadora", informou a Petrobras em um comunicado.

A estatal, que ainda não tem previsão de reinício do teste, salientou que "o problema em questão não está relacionado com aspectos de produção do campo ou de tecnologia e não têm impacto no desenvolvimento do pólo pré-sal da bacia de Santos".

Com o problema no equipamento, o poço foi fechado e, após o termino da instalação dos novos equipamentos, será dada continuidade ao TLD.

Prazo

A Petrobras confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a troca de equipamento danificado em Tupi pode levar de três a quatro meses. Isso significa a suspensão da produção, iniciada em 1º de maio, durante todo este período. Segundo a assessoria, a retirada da "árvore de natal molhada" é uma operação difícil e demorada, e a estatal ainda precisa ter outro equipamento para substituí-la.

Mais cedo, especialistas consultados pela Agência Estado, haviam dito que se a companhia tivesse disponível um outro equipamento semelhante e também uma sonda dedicada à área, poderia fazer a substituição em três dias. O TLD teria duração até o início do quarto trimestre de 2010, quando a produção na área entraria em escala comercial com o projeto piloto.

Por meio do teste, a Petrobras, operadora do bloco em que está Tupi, tem produzido entre 10 e 14 mil barris por dia, segundo a assessoria de imprensa da estatal.

"Os resultados obtidos no TLD, até o momento, têm sido conforme o esperado e serão valiosos para a definição do plano de desenvolvimento da área e, principalmente, para conhecer o comportamento de longo prazo dos reservatórios em produção...", afirmou a empresa em um comunicado.

São sócias da Petrobras em Tupi a BG, com 25% de participação, e a Galp, com 10%. A Petrobras tem 65% de participação em Tupi.

Texto atualizado às 16h27