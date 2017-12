Petrobras: taxa não é o único item a ser observado A taxa de administração não é o único item a ser observado pelo optante na escolha de um fundo de ações da Petrobras para aplicação de até 50% do seu Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). Despesas relativas à administração da carteira também são repassadas ao cotista e têm influência no rendimento. A taxa de administração tem o objetivo de remunerar o administrador pelo seu serviço. Estão incluídas na lista de encargos rateados entre os investidores despesas com impressão, expedição e publicação de relatório e demonstração financeira, envio de correspondência, honorários e auditores, e relativas ao pagamento pelos serviços de custódia de títulos e valores mobiliários do fundo. As cotas da taxa e do rateio das despesas dos fundos são líquidas. A taxa é divulgada e é de 1,5% ao ano na maioria dos bancos. Já o rateio das despesas não é conhecido antecipadamente, mas, teoricamente, quanto maior o patrimônio do fundo, o rateio fica mais diluído e é menor a fatia a ser retirada da rentabilidade. Como a carteira dos fundos é parecida (todas devem ter no mínimo 90% de ações da Petrobras), lembra o diretor-presidente da Money Maker Investment Advisory, Fábio Colombo, o ideal para o optante é investir em produtos geridos por instituições que administram grandes volumes de dinheiro e, ao mesmo tempo, tenham taxas de administração menores. Mais instituições reduziram as taxas de administração Instituição Taxa Itaú 1,5% * 1% (Private, Magliano e Prósper) Banco do Nordeste 1,5% BNL 1,5% Fibra 1% BancoCidade 1,4% Inter American Express 1,45% * optantes em geral e Personnalité Continuam cobrando a taxa mais alta, de 3%, o Unibanco, o Santander e a Caixa Econômica Federal para valores de até R$ 1 mil. Veja, nos link abaixo, matéria sobre o cuidado que o optante deve ter na escolha de um fundo e também a visão de alguns analistas sobre as operações com as ações da Petrobras.