Petrobras tem a melhor área de relações com investidores da AL A Petrobras teve sua área de Relações com Investidores eleita pelo Institutional Investor Research Group (IIRG) como a melhor da América Latina no setor de óleo, gás e petroquímica. Nota divulgada hoje pela estatal informa que a decisão foi baseada nas opiniões de 53 analistas financeiros de compras e administradores de carteiras de ações e de 59 analistas financeiros de vendas, profissionais do setor de empresas da América Latina. Para estabelecer o ranking foi avaliada a eficiência nas comunicações das empresas participantes com seus investidores no decorrer de 2004. O IIRG pertence ao Euromoney Institutional Investor PLC, empresa editora e de pesquisas que atua na área de investimentos não só nos EUA, mas também em países da Europa e Ásia.