Petrobras tem aporte de R$ 2,6 bi do BNDES para Suape A Petrobras recebeu hoje limite de crédito de R$ 2,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção do Complexo Petroquímica Suape, projeto que a estatal está desenvolvendo com a Petroquímica Suape e a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe). As duas empresas são 100% controladas pela Petroquisa, subsidiária integral da Petrobras. O valor poderá ser sacado pelas empresas em diferentes tranches, de acordo com a evolução da obra.