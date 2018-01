‘Petrobrás tem liberdade e vai atuar para praticar preços competitivos’, diz diretor financeiro

O diretor Financeiro da Petrobrás, Ivan Monteiro, reafirmou que a estatal "tem liberdade e vai praticar preços competitivos e de mercado". Segundo ele, esse é um "compromisso" da companhia com acionistas e também com o mercado de dívidas, uma vez que a redução de alavancagem é tida como prioridade pela atual diretoria. Monteiro participa de teleconferência com investidores, após a divulgação do balanço na sexta-feira.

"Vou reiterar que a companhia tem a liberdade e vai atuar para praticar preços competitivos e de mercado. Como companhia de mercado aberto, temos compromissos importantes para honrar no mercado de dívida e obrigações para apresentar resultados para os acionistas, aqueles que escolheram aplicar na companhia. Não pode ser outra postura da diretoria executiva da Petrobrás", completou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivan Monteiro reforçou que a estatal vai buscar a redução dos indicadores de alavancagem, mas não com uma única medida "e sim por um conjunto de medidas importantes". Segundo o executivo, as medidas estão sendo discutidas com a diretoria e área técnica para apresentar no plano de negócios.

"Desalavancagem não vai se dar por uma medida, mas por um conjunto de medidas importantes. Isso virá com a revisão do plano de negócios. Já há amplo debate na companhia sobre a revisão. Esse debate vai ser catalizado com reunião entre diretores e equipe técnica para apresentar ao conselho de administração", reforçou Monteiro.