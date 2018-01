Petrobras tem lucro de R$ 23,7 bilhões, alta de 40% A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 23,725 bilhões no ano passado, um aumento de 40% sobre os R$ 16,887 bilhões de 2004. É o maior lucro da história entre as empresas de capital aberto da América Latina, segundo informações da consultoria Economática. O resultado convertido em dólares com base no câmbio de 31 de dezembro de 2005 equivale a US$ 10,1 bilhões, valor usado como base para a comparação. Este é o terceiro ano seguido que a estatal brasileira de petróleo registra recorde de lucro. A empresa é responsável pelos cinco maiores resultados da história entre as empresas latino-americanas. A receita bruta em 2005 cresceu 19%, para R$ 179,065 bilhões, e a receita líquida subiu 23%, para R$ 136,605 bilhões. O lucro operacional (antes das despesas e receitas financeiras, equivalência patrimonial e impostos) aumentou 33%, para R$ 39,773 bilhões. O resultado financeiro negativo foi de R$ 2,843 bilhões, uma queda de 14%. O lucro líquido por ação foi de R$ 5,41. O valor de mercado da controladora subiu 54%, para R$ 173,584 bilhões. Esses números são consolidados.