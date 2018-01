Petrobras tem lucro de R$ 4,9 bilhões no 2º trimestre A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 4,9 bilhões no segundo trimestre, segundo balanço da empresa divulgado nesta segunda-feira. O resultado significa aumento de 49% em relação a igual período do ano passado, mas está abaixo do contabilizado no primeiro trimestre (R$ 5,1 bilhões). A geração de caixa, medida pelo Ebitda, somou R$ 11,8 bilhões no trimestre, representando um aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2004, o que possibilitou investimentos no segundo trimestre de R$ 5,7 bilhões. No semestre, o lucro líquido consolidado atingiu R$ 9,9 bilhões, 40% superior ao do mesmo período de 2004, com Ebitda de R$ 22,3 bilhões no semestre, representando um aumento de 29% em relação ao primeiro semestre do ano passado. As vendas líquidas da estatal totalizaram R$ 32,4 bilhões no segundo trimestre de 2004, alta de quase 20% sobre o mesmo trimestre de 2004. Segundo nota da empresa, esse resultado foi favorecido pelos ajustes dos preços médios de realização no mercado interno no segundo semestre de 2004 de alguns derivados, principalmente gasolina e óleo diesel, e pelo aumento dos volumes vendidos, bem como pelo acréscimo nas exportações, reflexo das maiores cotações do petróleo no mercado internacional.