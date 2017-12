Petrobras tem lucro recorde de R$ 17,861 bi em 2004 A Petrobras registrou um lucro líquido consolidado de R$ 17,861 bilhões em 2004, resultado recorde, mas apenas um pouco acima dos R$ 17,795 bilhões apurados em 2003. A receita líquida também foi recorde e somou R$ 108,202 bilhões, com alta de 13% sobre o ano anterior. O lucro operacional antes do resultado financeiro subiu 8%, para R$ 29,815 bilhões. O resultado financeiro líquido ficou negativo em 2,418 bilhões no ano passado, ante resultado positivo de R$ 1,350 bilhão em 2003. A geração de caixa (Ebitda) atingiu R$ 35,988 bilhões, 10% maior que os R$ 32,615 bilhões do ano anterior.