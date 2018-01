Petrobrás tem lucro recorde no semestre A Petrobrás registrou um lucro recorde de R$ 9,372 bilhões no primeiro semestre de 2003, maior do que o resultado em todo o ano passado: R$ 8,09 bilhões. No segundo trimestre, porém, a empresa sentiu o impacto da redução promovida nos preços da gasolina e do diesel, no dia 1º de maio, e viu seu lucro cair 31% com relação aos primeiros três meses do ano, passando de R$ 5,5 bilhões para R$ 3,8 bilhões. O resultado do primeiro semestre representa um aumento de 223% com relação ao lucro líquido do mesmo período do ano anterior, de R$ 2,9 bilhões. De acordo com o diretor financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli, a melhora se deve, principalmente, ao aumento dos preços médios de vendas dos produtos na comparação com os primeiros seis meses de 2002, quando a gasolina, por exemplo, foi reduzida em 25% nas refinarias, logo no início do período. Neste semestre, pela primeira vez a empresa registrou superávit nas transações internacionais de petróleo e derivados. A empresa exportou US$ 2,26 bilhões e importou US$ 2,16 bilhões, resultando em um superávit de US$ 100 milhões. Gabrielli lembra, porém, que há outros produtos em sua balança comercial, como gás natural e álcool, que não estão incluídos nesta conta. O aumento das exportações reflete, em parte, a queda da demanda doméstica por petróleo e derivados, que chegou a 5,5%. Parte do excedente foi realocado no exterior. ?Também faz parte de uma estratégia comercial, de aproveitar oportunidades no exterior?, acrescentou Gabrielli. Ele não quis avaliar se o superávit seria mantido até o final do ano. Em volume, a empresa importou 56 mil barris por dia, em média, a mais do que os 448 mil barris de petróleo exportados por dia no semestre. A produção de petróleo no Brasil caiu neste semestre, em função de paradas para manutenção em importantes plataformas da Bacia de Campos. A Petrobrás produziu uma média de 1,512 milhão de barris de petróleo no período, que representa uma queda de 1% com relação aos primeiros seis meses de 2002. A produção inetrnacional, porém, cresceu 697% ? resultado da aquisição da argentina Perez Companc ? e compensou o resultado neste ítem, que registrou crescimento global de 13%, atingindo o volume de 1,775 milhão de barris produzidos. Somado ao gás, a produção total da empresa no semestre foi de 2,146 milhões de barris de óleo equivalente, no Brasil e no exterior, um crescimento de 16% com relação ao mesmo período do ano anterior. Alta do dólar ajudou Gabrielli informou que a valorização cambial registrada este ano teve um impacto positivo de R$ 714 milhões no semestre, refletindo o impacto da apreciação do real na dívida em dólar da companhia e nos custos dos produtos de suas subsidiárias internacionais. A empresa fechou o período com um endividamento de R$ 54,2 bilhões, dos quais R$ 11,2 bilhões com vencimento de curto prazo. ?Tivemos um caixa bom, de R$ 16,3 bilhões e captamos tudo o que precisávamos no primeiro semestre, o que nos deixa em uma posição muito confortável com relação à dívida?, avaliou o executivo. Empresa perde no setor elétrico No entanto, a Petrobrás continua amargando maus resultados em negócios do setor elétrico. No segundo trimestre, a empresa fez uma provisão de R$ 330 milhões, referentes à perda de valor de mercado de oito turbinas para termelétricas que estão em estoque e não deverão ser usadas. As turbinas foram compradas a um preço inflacionado, em uma época em que era grande a demanda mundial por este tipo de equipamento. ?O preço de mercado hoje é inferior ao que pagamos por elas?, disse Gabrielli. A Petrobrás investiu, neste primeiro semestre, R$ 8,9 bilhões, basicamente em projetos de exploração e produção de petróleo e gás. O volume é 55% superior aos R$ 5,7 bilhões investidos em igual período do ano anterior. Impostos e acionistas Gabrielli ressaltou que a empresa pagou R$ 25,9 bilhões em impostos, royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo aos governos federal, estaduais e municipais. A empresa gerou ainda um valor adicionado de R$ 10,2 bilhões para seus acionistas, o que significa que a União poderá arrecadar, caso todo este montante seja distribuído na forma de dividendos, a um valor superior a R$ 3,2 bilhões. O diretor da Petrobrás comemorou ainda o fato de as ações da empresa em Nova York terem começado a acompanhar o índice da bolsa norte-americana para empresas de petróleo, chamado de Amex Oil Index. ?Estamos alcançando o índice das empresas de petróleo. É resultado de uma percepção positiva do mercado sobre a Petrobrás e sobre o próprio País?, avaliou. Antes da divulgação do balanço, os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, do Trabalho, Jacques Wagner, e de Minas e Energia, Dilma Rousseff, participaram de reunião do Conselho de Administração da estatal, onde conheceram os números sobre o desempenho no semestre.