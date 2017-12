Petrobras tem plano para aumentar oferta de gás no Sudeste A Petrobras apresentou ontem ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) um plano para o aumento da oferta de gás natural na região Sudeste. A meta é ampliar a produção em 24,2 milhões m3 por dia, dos atuais 15,8 milhões m3/dia para 40 milhões m3/dia, até o final de 2008. De acordo com comunicado, a Petrobras desenvolverá de forma acelerada dois novos campos de óleo e gás no Espírito Santo (1-ESS-164 e 1-ESS-130). A companhia pretende ainda aumentar a oferta de gás do campo de Marlim, na Bacia de Campos, e ampliar a produção em torno do campo de Merluza, na Bacia de Santos. Esses novos investimentos, informa a empresa, serão incluídos na revisão anual do Plano de Negócios da companhia, que será divulgado ao mercado oportunamente.