Petrobrás tem poderio para o desafio do pré-sal, diz Mantega

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, avaliou nesta quarta-feira, 21, que a Petrobrás tem "o poderio" para enfrentar o desafio de exploração da camada de pré-sal. Durante audiência pública na Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto de lei que permite a capitalização da estatal, Mantega destacou a liderança da empresa hoje na produção de óleo e gás e investimentos.

Segundo dados apresentados pelo ministro, a Petrobrás, no primeiro semestre deste ano, foi líder no volume de produção de óleo e gás e no investimento. De acordo com ele, o crescimento dos investimentos da empresa no primeiro semestre foi de 20% em relação a igual período de 2008. "Todas essas empresas que vocês conhecem, Shell, Esso, BP, estão com investimentos menores que a Petrobrás", afirmou. Ele destacou que a estatal brasileira é a segunda maior petrolífera do mundo em valor de mercado, com US$ 200 bilhões "e pouco".

O ministro abriu a audiência pública destacando a importância da exploração do pré-sal para o povo brasileiro. Ele disse que o objetivo dos quatro projetos enviados ao Congresso é a melhor apropriação da renda do pré-sal pelos brasileiros. Para Mantega, o pré-sal representa o "resgate social" dos brasileiros.

Ele destacou que a Constituição brasileira diz que as riquezas naturais pertencem ao país e em prol dos brasileiros têm que ser usadas. Ele disse que as projeções de petróleo na camada do pré-sal são muito maiores do que as dimensionadas nos poços já perfurados, como Iara e Tupi. "Existe muito mais do que já se falou", disse.

Segundo ele, a produção de petróleo vai duplicar em 2020. A expectativa é de que a produção diária seja de dois milhões de barris por dia em 2020. Com as reservas do pré-sal, calculadas entre 80 bilhões e 90 bilhões de barris, o Brasil vai se tornar o 5º ou 6º maior produtor de petróleo do mundo, segundo Mantega. Quadro este, acrescentou o ministro, que vai dinamizar toda a cadeia produtiva do setor, exigindo investimentos. De acordo com Mantega, o pré-sal será um dos maiores polos de investimento do país e do mundo.

Capitalização

Mantega destacou que a capitalização da Petrobrás é uma operação segura, sem risco de perdas para a União ou para a estatal. "É segura para ambas as partes", disse Mantega, durante audiência pública na Comissão Especial da Câmara que trata do projeto de lei que autoriza a capitalização da empresa.

Segundo ele, nessa transação, não há imponderabilidade e serão feitas compensações futuras para evitar que a União ou a Petrobrás tenham perdas. Ele citou como exemplo se as reservas forem superiores ao valor estimado de 5 bilhões de barris. Nesse caso, a Petrobrás terá que fazer a compensação. Por outro lado, se forem inferiores, caberá à União compensar a Petrobrás. "Não tem incerteza. Ambos ganham. É um jogo de ganha, ganha", disse.

O ministro informou que o governo terá de enviar um projeto de lei ao Congresso autorizando a transferência da alienação das reservas e, em seguida, a Petrobrás terá de divulgar um fato relevante ao mercado informando que está adquirindo esses direitos. Ele disse que todo o processo da capitalização deve durar 90 dias, acrescentando que os minoritários serão consultados.

Ele destacou que a capitalização é o primeiro passo para o país começar "a por a mão" na riqueza que está no subsolo do pré-sal em benefício da população. Na prática, segundo ele, essas reservas engrossam as reservas internacionais brasileiras porque elas podem ser transformadas em riquezas. "O Brasil será um país totalmente seguro", disse.

Fluxo de dólares

Para o ministro da Fazenda, o país terá que ter um fundo para impedir que o fluxo maior de dólares, que virá com a exploração de petróleo na camada do pré-sal, contamine a economia. Segundo ele, o fundo que receberá parte ou a totalidade dos recursos do pré-sal vai regular o fluxo de dólares para o país, podendo aplicar os recursos no exterior.

De acordo com Mantega, não há mistério nesse tipo de política e outros países produtores de petróleo fizeram o mesmo. Ele citou a Venezuela e Arábia Saudita, no caso do petróleo, e o Chile para a produção do cobre. Mantega não explicitou se será criado um novo fundo ou se o Fundo Social terá essa função de regular o fluxo de dólares.

O ministro disse que essa necessidade de regular o fluxo de dólares é importante para não permitir a chamada doença holandesa, que é uma situação que acontece quando o país recebe grandes recursos externos e passa e importar muitos bens do exterior, deprimindo a produção interna. "Não permitiremos a doença holandesa no Brasil", disse.

Mantega defendeu a política de acúmulo de reservas ao afirmar que, se o governo não tivesse absorvido dólares do mercado para as reservas, o real estaria mais forte do que o dólar, com um dólar valendo R$ 0,90.