Petrobras tenta aliança com a Cepsa, diz jornal espanhol A Petrobras está tentando formar uma aliança com a Companhia Espanhola de Petróleos (Cepsa) para o setor de refino de petróleo, informou hoje o jornal espanhol Expansión. Segundo fontes não reveladas pelo diário financeiro, a estatal brasileira poderia fechar um acordo comercial ou até entrar no capital acionário da Cepsa, através da compra de uma participação de 22% da empresa em poder do banco Santander. O banco espanhol, segundo o jornal, detém 32% das ações da Cepsa. Segundo ainda o Expansión, o negócio integraria a estratégia da Petrobras de aumentar sua capacidade de refino de petróleo fora da América Latina.