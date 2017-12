Petrobras tenta atender demanda de gás no Nordeste O diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, disse que a Petrobras está "fazendo esforços mútuos" para tentar atender ao fornecimento de gás necessário para alimentar as térmicas do PPT, localizadas no Nordeste, que devem ser despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) por conta dos baixos níveis dos reservatórios das principais hidrelétricas daquela região. Segundo Sauer, para atender ao pedido de geração de 370 MWh, feito pelo ONS, as térmicas devem precisar de algo em torno de 2,5 milhões de m³ de gás. A produção da Petrobras nos campos maduros do Nordeste já está praticamente toda comprometida e não há ligação por meio de gasodutos com o Sudeste para exportar o gás de uma região para outra. Por conta disso, a Petrobras suspendeu a reinjeção de gás em seus poços de produção de petróleo, medida que aumenta a produção de óleo nos campos. Outras medidas tomadas pela empresa foram a suspensão da produção de fertilizantes na unidade Fafem e ainda um remanejamento na alimentação da Relan, para o fornecimento de gás para as térmicas. O diretor explicou em entrevista exclusiva à Agência Estado que já estão prontas para operar a Termo Ceará, com 160 MWh, do total de 260, a Termo Bahia, com 90 MWh, do total de capacidade de 190 (que estão sendo ampliados para 450 MWh), e a Fafem, com 27 MWh, de um total de capacidade de 187 MWh. Na Fafem, segundo Sauer, a produção deve chegar a 130 MWh. "Estamos prontos a fazer o possível para atender ao pedido do ONS", disse ele, lembrando que a ligação entre o Sudeste e o Nordeste por meio de gasodutos deverá ser incluída no programa malhas, da Petrobras, para estar concluído até 2006 a um custo estimado em torno de US$ 800 milhões além dos US$ 1 bilhão que serão investidos nas demais redes de dutos do programa. Sauer também lembrou que houve falha no planejamento do abastecimento das térmicas na gestão passada. "O plano anterior de construção de malhas de dutos previa a construção de uma unidade de produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pernambuco, para abastecer as térmicas, mas não considerou que este combustível sairia muito mais caro e elevaria o preço da energia gerada nas térmicas para algo em torno de R$ 200 o MWh, ao invés dos R$ 82 o MWh".