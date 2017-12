Petrobrás terá de depositar R$ 350 milhões por trimestre em favor da ANP

A Petrobrás informou em comunicado que o Tribunal Arbitral concedeu decisão cautelar, no última quinta-feira, 2, em relação à arbitragem proposta pela companhia sobre resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A reguladora considerou as concessões de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Caxaréu, Jubarte e Pirambu, no complexo Parque das Baleias, na Bacia de Campos, como um único campo a partir do segundo trimestre de 2014.

Na prática, ao unificar as áreas, a ANP obtém um valor mais alto pela produção conjunta. A estatal questiona essa avaliação da ANP por considerar que são campos distintos. A disputa ocorre desde o ano passado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão cautelar determina que a Petrobrás passe a depositar trimestralmente, em favor da ANP, os valores controversos de participação especial. Com base no preço do petróleo e na produção atual dos campos, este montante será de aproximadamente R$ 350 milhões por trimestre, informou a estatal.

Pela decisão do tribunal, as partes devem apresentar o cálculo exato dos montantes correspondentes às diferenças históricas de participação especial apuradas até a data da decisão, além da proposta para depósito dessas diferenças. De acordo com o comunicado, o valor estimado pela ANP é de R$ 2,2 bilhões, mas ainda está pendente de confirmação pelas partes.

A petroleira destaca ainda que a decisão é preliminar, uma vez que os árbitros não decidiram sobre o mérito da matéria. A Petrobrás informa que "continuará atuando firmemente na defesa dos seus direitos e fatos julgados relevantes serão tempestivamente comunicados ao mercado".