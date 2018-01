Petrobras terá que aumentar o preço interno do gás, diz ANP O preço interno do gás pode subir após o fechamento de um acordo sobre o preço do gás boliviano. A previsão é do presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima. Ele explica que, provavelmente, o preço pago pelo produto da Bolívia vai aumentar a partir deste acordo. "Penso que a Petrobras, provavelmente, vai fazer um reajuste interno", disse Lima, ressaltando, no entanto, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já determinou que os reajustes internos não devem ser substanciais. De acordo com Lima, a negociação com a Bolívia segue de forma positiva para os dois países. "Há sinalizações avançadas no terreno de um acordo que leve em conta os interesses bilaterais", destacou. Já o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, não quis falar sobre a possibilidade de aumento do preço do gás natural no mercado interno. Disse apenas que a pergunta deveria ser dirigida à Petrobras. Auto-suficiência O presidente da ANP ainda informou que a agência espera, até o fim do ano, a apresentação do Plangás da Petrobras, que prevê a auto-suficiência brasileira na produção de gás até 2008. O número da Petrobras, entretanto, diverge das estimativas da ANP, que só vê a possibilidade de chegada à auto-suficiência entre 2001 e 2015. "Mas é tudo baseado em expectativas. É preciso esperar o plano da Petrobras, que será mais detalhado", afirmou. Mesmo que o Brasil tenha capacidade de produzir todo o gás necessário para o consumo interno, Lima acredita que o País não deverá descontinuar o fornecimento do gás boliviano. "Nunca pensamos em desprezar o gás da Bolívia. É uma capacidade de fornecimento muito grande e nós não temos condições de abstrair dessa parcela", afirmou, durante a apresentação da Oitava Rodada de Licitações de Lotes para Produção e Exploração de Petróleo, ocorrida na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), nesta segunda-feira.