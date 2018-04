Petrobras testa mistura de 5% de biodiesel ao diesel A Petrobras decidiu se antecipar à lei que prevê a mistura de 5% de biodiesel (B5) ao diesel a partir de 2013 e inicia, nesta segunda-feira, 9, testes em parceria com a Ford para verificar o desempenho dos veículos com maior percentual do biocombustível. Durante um ano, três carros da Ford movidos a diesel circularão pela chamada "Linha Verde" da Bahia, totalizando 100 mil quilômetros rodados, para checar o impacto da mistura. Um dos veículos utilizará biodiesel feito com mamona, outro com soja - ambos produzidos nas plantas-piloto da Petrobras em Guamaré (RN) - e o terceiro usará diesel puro, "para comparar o desempenho", informou uma assessora da estatal. A Petrobras já fornece a mistura de 2% de biodiesel (B2) em quatro mil postos do País, apesar da obrigatoriedade de utilização da mistura só começar em 2008. Segundo alguns analistas, o sucesso do B2 poderá levar o governo a antecipar o B5 para 2010, mas ainda não há decisão oficial sobre o assunto, segundo o Ministério de Minas e Energia. Em entrevista à Reuters em meados de março, o superintendente de Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Roberto Ardhenguy, avaliou que o governo deverá esperar o sucesso nas entregas dos leilões realizados pela agência nos últimos anos - que somaram cerca de 650 milhões de litros de biodiesel - para antecipar o programa com maior percentual de mistura. O uso do biodiesel reduz a emissão de poluentes ao mesmo tempo em que diminui a necessidade de importação de diesel, derivado do petróleo do qual a Petrobras ainda não é auto-suficiente e que pesa na balança comercial brasileira.