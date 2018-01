Petrobras teve produção recorde em 2005 A Petrobras informou nesta segunda-feira que a produção nacional de petróleo em 2005 atingiu a média de 1,684 milhão de barris por dia, recorde na história da companhia. A marca, que representa um crescimento de 12,8% com relação ao ano anterior, foi obtida graças à entrada em operação das plataformas P-43 e P-48, nos campos de Barracuda e Caratinga, na Bacia de Campos. A estatal espera atingir a auto-suficiência na produção nacional de petróleo ainda este trimestre, com o início das operações da plataforma P-50, em Albacora Leste, também em Campos. A empresa também informou que apropriou às suas reservas nacionais 882 milhões de barris de petróleo e gás, confirmados durante o ano. Assim, a empresa fechou 2005 com reservas de 13,232 bilhões de barris de petróleo equivalente (somado ao gás), no País, segundo o critério utilizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Sociedade dos Engenheiros de Petróleo (SPE, na sigla em inglês). Somando com suas reservas no exterior, a empresa tem atualmente 14,9 bilhões de barris de óleo equivalente em estoque. Segundo nota divulgada pela estatal, a produção de petróleo no Brasil atingiu os 1,749 milhão de barris por dia em dezembro, comprovando a curva de crescimento do volume extraído pela companhia. Considerando que o consumo de derivados de petróleo no País oscila entre os 1,8 milhão e os 1,9 milhão de barris por dia, a auto-suficiência está próxima, aponta o consultor Leonardo Campos Filho, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE). Nova plataforma A plataforma P-50, que deve entrar em operação no final de março, acrescentará 150 mil barris por dia à capacidade brasileira de produção de petróleo. Outras duas unidades, nos campos de Golfinho e Jubarte, no litoral capixaba, também iniciam as atividades este ano. O recorde de produção de petróleo anterior foi obtido em 2003, com a marca de 1,540 milhão de barris por dia. Em 2004, ano em que apenas uma nova plataforma foi instalada (o FPSO-MLS, no campo de Marlim Sul), a produção média caiu para 1,492 milhão de barris por dia. A Petrobras informou ainda que produziu, em média, 162,8 mil barris por dia no exterior em 2005, volume 3,4% menor do que o registrado no ano anterior. Já a produção nacional de gás natural ficou em 43,5 milhões de metros cúbicos por dia, o que representa um crescimento de 3,3% com relação a 2004. Somando as atividades no País e no exterior, a Petrobrás registrou uma produção média de 2,216 milhões de barris de petróleo e gás por dia no ano passado.