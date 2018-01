Petrobras transfere ações da BR A Petrobras decidiu hoje transferir as ações da BR Distribuidora em poder do mercado para a estatal. Os acionistas da BR receberão 12 ações da Petrobras, sendo 7,0068 ordinárias (ON, com direito a voto) e 4,9932 preferenciais (PN, sem direito a voto), para cada 20 lotes de mil ações da BR. O diretor financeiro da Petrobras, Ronnie Vaz Moreira, informou que amanhã será publicado um fato relevante e, na segunda-feira, o edital de convocação da assembléia geral extraordinária (AGE), que será realizada no dia 22 de novembro, para formalizar a operação. A emissão de ações da Petrobras será feita no dia 23 de novembro. A Petrobras vai emitir 3.995.186 ações ON e 2.847.141 PN para viabilizar a troca de ações com a Petrobras Distribuidora. Os acionistas que detiverem ações ordinárias na Petrobras BR terão mais 30 dias para se transferir para a Petrobras. O prazo valerá também para as ações fracionadas. Moreira explicou que o governo vai manter o porcentual de 55,7% do capital da Petrobras, mesmo após a troca de ações. Os acionistas da BR Distribuidora que serão transferidos para a Petrobras vão representar 0,6% do capital total da estatal. A operação faz parte do processo de reestruturação da Petrobras, dentro do plano estratégico anunciado no final de 1999. As ações da BR em poder do mercado representam 26,4% do capital da estatal. Os outros 73,6% já pertenciam à Petrobras.