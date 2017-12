Petrobras: última semana para aplicar FGTS A próxima semana será a última para aplicar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em fundos de ações da Petrobras. O prazo para a reserva de aplicação termina dia 31, segunda-feira. O optante pode aplicar até 50% do saldo das suas contas, somando a ativa com as inativas. A aplicação não é uma nova modalidade de saque do FGTS, que continuará a ser feito somente nas condições previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria etc. É apenas uma opção de buscar outra rentabilidade para ao dinheiro. Se desistir da aplicação em ações, o optante poderá solicitar o retorno para a conta vinculada do FGTS depois de 12 meses. Caso faça a aplicação e não goste da administração da instituição, o optante poderá fazer transferência do dinheiro para outro fundo depois de seis meses. Analistas recomendam investimento Analistas indicam a aplicação em ações da Petrobras, desde que o optante possa deixar o dinheiro investido por dois anos no mínimo. Assim, quem está para se aposentar, receia perder o emprego ou vai adquirir a casa própria não deve fazer a aplicação, sob o risco de ter de fazer o saque em um momento de baixa das ações e até com perda de capital. O optante tem a liberdade de escolher o banco onde quer fazer a aplicação, pois não é preciso ter conta corrente. Assim, é possível verificar quem está cobrando a menor taxa de administração. Leia, nos links abaixo, matérias sobre as taxas de administração de fundos, os cuidados na escolha do fundo, além da ação movida pelos petroleiros contra o leilão.