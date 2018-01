Petrobras vai avaliar novos investimentos na Bolívia A Petrobras vai avaliar novos investimentos na Bolívia; para o assessor da presidência da empresa, Irani Varella, já há maior segurança institucional para que ocorram futuras aplicações de recursos. "Com a aprovação pela Assembléia da Bolívia dos novos contratos (da Petrobras no país), não tenho dúvida nenhuma de que há um lastro, uma garantia maior na constância dos contratos e dos investimentos que venham a se fazer", destaca Varella, que participou na última sexta-feira, 8, da reunião fechada do comitê estratégico Competitividade Brasil da Amcham-São Paulo, divulgada nesta segunda-feira pelo site da Acham. Segundo o assessor, os termos dos novos contratos foram discutidos entre a Petrobras e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) antes de serem submetidos à Assembléia, aprovação que recentemente se tornou obrigatória na Bolívia. "Estamos em um outro estágio com essa aprovação. Apesar de os contratos anteriores serem legítimos, estarem dentro das leis, não passaram pela Assembléia", explica.