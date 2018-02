Petrobras vai explorar plataformas na Argentina A Petrobras assinou nesta quarta-feira, em Buenos Aires, um acordo com a Repsol YPF e a Energia Argentina (Enarsa) para formar um consórcio que vai explorar dois blocos offshore no mar argentino. O acordo prevê um investimento de US$ 50 milhões ao longo de cinco anos para o desenvolvimento e exploração das jazidas, uma delas em frente à cidade de Mar del Plata, na província de Buenos Aires, e o outro ao sul de Rio Negro. "Vamos usar tecnologias de ponta, porque temos de explorar em águas muito profundas, a até 1.500 metros. Estamos otimistas em encontrar uma estrutura petrolífera de grande porte", disse Exequiel Espinosa, presidente das Enarsa, em entrevista coletiva. A operação ficará por conta da Petrobras, que tem 85% de suas reservas no mundo em explorações "offshore", um dado que Espinosa destacou como "fundamental" para a implementação do projeto. Petrobras e Repsol YPF vão dividir a responsabilidade pelo financiamento. Em janeiro, a Petrobras já havia assinado outros acordos de prospecção, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em áreas de grande potencial da plataforma continental argentina, no golfo San Jorge, Colorado Marina e Austral. A empresa se associou com Enarsa, Repsol YPF e Petrouruguay. "Este é um desafio muito saudável para o ´offshore´ argentino e nos faz lembrar que há 25 anos começamos a explorar as costas do Brasil com as mesmas dúvidas que hoje tem a Argentina", comentou Alberto da Fonseca Guimarães, presidente da Petrobras Energia, subsidiária da estatal na Argentina, antes de lembrar a "exuberante" produção da empresa em águas profundas.