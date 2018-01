Petrobrás vai exportar álcool para a Nigéria A Petrobras vai expandir seus negócios na Nigéria e até o início do próximo ano passará a exportar álcool combustível para o país africano. Um convênio entre a brasileira e a estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) será assinado no próximo dia 15. Além disso, estão previstos US$ 1,9 bilhão em investimentos, nos próximos quatro anos, na construção e perfuração de dois poços de petróleo. O negócio irá aumentar a produção internacional da estatal de 270 mil barris/dia para 350 mil barris/dia, em 2009, quando os poços já devem ter atingido o pico de produção. O início está previsto para 2008. "A Nigéria é a maior produção internacional individual da Petrobras", revelou o diretor-gerente da estatal na Nigéria, Samir Awad, que comanda os negócios da empresa no país há quase cinco anos. "A Nigéria também recebe o maior investimento da Petrobras fora do Brasil", completou. Já foram investidos US$ 500 milhões em pesquisa e prospecção dos dois poços: Agbami e Akpo, explorados em parceria com a americana Chevron e com a britânica Total, respectivamente. A Petrobras investe também no bloco 324, o primeiro de águas profundas a ser explorado fora do Brasil, mas ainda não foi descoberto um poço comercial. O convênio para a implementação de um programa do álcool na Nigéria prevê a importação do produto para ser misturado à gasolina mas, em um segundo momento, o Brasil dará suporte para produção na Nigéria. Awad disse que a Petrobras vai batalhar para exportar a mistura pronta dos dois combustíveis para agregar valor à operação. O álcool anidro deve substituir 10% do consumo de gasolina da Nigéria, de 30 milhões de litros por dia. Awad disse que ainda não é possível fazer previsão em valores do resultado do convênio com a estatal nigeriana. "Vai depender da demanda", explicou. Brasil produziu 18 bilhões de litros de álcool em 2004 A produção de álcool brasileira foi de 18 bilhões de litros em 2004, sendo 8,8 bilhões para combustível. A balança comercial brasileira com a Nigéria é deficitária em mais de US$ 3 bilhões em função da importação de petróleo bruto pela Petrobras. As compras representam mais de 99% do total das importações do país africano. A empresa compra cerca de 150 a 180 mil barris por dia, o que torna o país africano o quinto maior fornecedor de petróleo para o Brasil. A estatal brasileira atua na Nigéria desde 1997, quando começou abertura da economia brasileira o que obrigou a empresa a rever sua estratégia comercial. "Foi a saída para a empresa crescer e o primeiro passo para a internacionalização da Petrobras", explicou Awad. Mesmo sendo pioneira na Nigéria, a Petrobras ainda enfrenta problemas no País. Ela vem tentando negociar um contrato que permita a compra do petróleo diretamente da estatal nigeriana. Atualmente, a importação é feita por meio de "tradings companies" selecionadas pela NNPC. Outros países como Índia e China já conseguiram uma concessão do governo nigeriano para comprar o produto sem intermediários.