Petrobras vai firmar acordo com empresa indiana A Petrobras informou em comunicado que o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli vai assinar nesta terça-feira, em Brasília, acordo de cooperação com a empresa indiana Oil and Natural Gas Corporation Ltd., a ONGC. Gabrielli vai assinar, junto com o presidente, Radhey Shyam Sharma, um Memorando de Cooperação "em vários segmentos de interesse das duas empresas". Segundo o comunicado, "o documento será assinado durante cerimônia no Palácio da Alvorada, às 12h15, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da comitiva chefiada pelo Primeiro Ministro da Índia, Manmohan Singh", esclareceu a empresa brasileira. Entre os segmentos da cadeia produtiva de óleo e gás que serão abordados no memorando estão cooperação na exploração e produção de óleo e gás em águas profundas, no Brasil, na Índia e em outros países; participação conjunta nas oportunidades oferecidas em licitações de blocos exploratórios em águas profundas no Brasil, na Índia e em outros países; participação em projetos de exploração e produção de óleo e gás dos portfólios de ambas as empresas; e negociação para a comercialização de óleo, gás e derivados no Brasil, na Índia e em outros países. No comunicado, a Petrobras detalhou que "o acordo de cooperação terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, e está apoiado em interesses específicos das duas empresas: de um lado, no conhecimento tecnológico e na experiência da Petrobras na exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas; de outro, na campanha que a ONGC vem desenvolvendo para expandir seus negócios em blocos exploratórios em águas profundas tanto na Índia quanto em outros países".