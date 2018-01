Petrobras vai investir apenas em petróleo na Bolívia O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou nesta quinta-feira, 13, que novos investimentos da companhia na Bolívia se limitarão apena ao segmento de exploração e produção de petróleo. Segundo ele, entre os projetos que serão estudados em conjunto com a estatal local YPFB, estão apenas aportes para ampliar a produção de gás no país vizinho. A unidade petroquímica binacional, que havia sido proposta em parceria com a Braskem, portanto, não será objeto de avaliação neste momento. A Petrobras avalia a possibilidade de ampliar as importações de gás boliviano, cujo contrato atual prevê um volume máximo de 30 milhões de metros cúbicos por dia. Além disso, a Bolívia precisa produzir mais gás para cumprir o contrato assinado em setembro com a Argentina, no qual se compromete a entregar 27,7 milhões de metros cúbicos a partir de 2010. A capacidade de produção boliviana está hoje no seu limite e novos poços precisam ser abertos até lá. Segundo o diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, a estatal tem condições de ampliar sua produção no país vizinho. Cerveró e Gabrielli defenderam mais uma vez os novos contratos de exploração e produção assinados na Bolívia, que, segundo eles, garantem rentabilidade aos negócios atuais e a novos investimentos. O diretor, no entanto, frisou que projetos de industrialização do gás, como a unidade petroquímica, terão que ser tema de novas conversas. A avaliação de novos investimentos na Bolívia foi decidida em reunião na semana passada, em Santa cruz de la Sierra. Na ocasião, Petrobrás e YPFB acordaram em ampliar as negociações sobre o preço do gás importado pelo Brasil, que se arrastam desde o primeiro semestre, incluindo novos temas na pauta de discussões. Em jantar de confraternização com jornalistas, na quarta-feira, Gabrielli disse que a empresa está tranqüila com relação à sua situação no Equador, onde o presidente eleito Rafael Correa prometeu mudanças no setor de petróleo. O presidente da Petrobras informou que esteve em Quito na última semana e voltou otimista sobre o futuro. "Faz parte do nosso negócio lidar com risco. Infelizmente, não tem petróleo na Suíça", afirmou o executivo, lembrando que mesmo nos Estados Unidos há propostas para ampliar a arrecadação sobre o setor de petróleo. Segundo ele, há no Congresso norte-americano uma proposta de criar um imposto extraordinário sobre a produção no país.