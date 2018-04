Petrobras vai investir US$ 6 bi este ano O diretor financeiro da Petrobras, João Nogueira Batista, confirmou hoje que a estatal planeja investir cerca de US$ 6 bilhões este ano. O valor será superior aos US$ 4,3 bilhões aplicados em 2001 e reflete os maiores investimentos previstos para a área de exploração e produção. Esse setor deverá receber US$ 4,3 bilhões, acima dos US$ 3,2 bilhões registrados no ano passado. O investimento da estatal será financiado em parte pela geração de caixa, pelos projetos estruturados e por captações no mercado. A Petrobras já anunciou que irá emitir R$ 500 milhões em debêntures cambiais e mais R$ 2,5 bilhões em debêntures conversíveis em ações preferenciais. Além disso, a estatal também decidiu solicitar à Securities and Exchange Commission (SEC) um registro global para facilitar as emissões no mercado americano. Este ano, a empresa já captou US$ 1,2 bilhão.