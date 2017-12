Petrobras vai propor queda de preço para gás boliviano A Petrobras vai propor às oito distribuidoras no País que compram gás boliviano redução no preço a partir de janeiro de 2004. A redução pode atingir até 17% em relação aos preços atuais, dependendo do acréscimo de consumo que as empresas estiverem dispostas a comprar da estatal. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, José Eduardo Dutra. O novo preço proposto pela Petrobras será de US$ 2,70 por milhão de BTU; atualmente o preço base é de US$ 3,36 por milhão de BTU. A distribuidora que conseguir aumentar o consumo em 40% conseguirá uma redução de 7% em relação à tarifa atual, considerando a média entre os dois preços. Se a distribuidora dobrar o volume, o preço médio cairá para US$ 2,78 por milhão de BTU, com redução de 17% em relação aos preços atuais. O objetivo da Petrobras é ampliar o consumo dos atuais 15 milhões de metros cúbicos por dia para cerca de 24 milhões de metros cúbicos até o final de 2004. A Petrobras tem contrato de compra na modalidade "take or pay" no montante de 24 milhões de metros cúbicos por dia. E o gasoduto instalado para o transporte do gás boliviano tem capacidade para transportar 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia.