Petrobras vai reavaliar investimentos de 2004 As recentes descobertas de petróleo leve e gás natural pela Petrobras podem levar a companhia a remanejar seus investimentos no próximo ano. A informação partiu hoje do presidente da estatal, José Eduardo Dutra, durante encontro com empresários na Associação Brasileira de Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib), em São Paulo. Na sua apresentação, o executivo avaliou que as recentes descobertas de gás na Bacia de Santos, estimadas em 14 trilhões de metros cúbicos, exigem da empresa uma reavaliação do mercado desse combustível no País, uma vez que existe sobreoferta do produto para a região Sudeste e escassez para o Nordeste. Por esse motivo, a empresa estuda a construção de um gasoduto que ligará as duas regiões. "Com a conclusão do plano estratégico, esperamos anunciar o programa de investimento em gasodutos no próximo ano", disse, ao adicionar que o projeto do gasoduto Sudeste-Nordeste está em fase avançada de estudos. Dutra afirmou que o provável remanejamento de investimentos está dentro do conjunto de análises a compor o novo plano estratégico da companhia para o período de 2005 a 2010. "A média de anual de investimentos, de US$ 6,8 bilhões, deve ser mantida", adiantou.