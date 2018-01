Petrobras vai recomprar ações e atuar na bolsa argentina O conselho de administração da Petrobras aprovou hoje uma política de recompra de ações e informou que o mecanismo terá como princípio básico não comprometer o plano de investimentos, nem substituir o pagamento de dividendos. "Caracterizada a atratividade da operação, preservados os cenários e metas estabelecidos no planejamento estratégico e o orçamento do exercício, havendo indícios de defasagem no preço da ação, uma parcela do caixa poderá ser empregada na recompra de ações de emissão da própria companhia", diz o comunicado da estatal. A Petrobras disse que a possibilidade de recompra de ações foi introduzida no estatuto, conforme deliberação em assembléia geral ordinária (AGO) de março deste ano, como parte do processo de consolidação de práticas de governança corporativa. A estatal disse que a diretoria poderá, a qualquer tempo, propor ao conselho de administração operações de recompra. "A definição e implementação de política formal de recompra de ações demonstra a confiança da administração no plano estratégico da companhia e reforça a disciplina na gestão de capital, bem como a transparência nas relações com o mercado", informa a empresa. Ações na Argentina A Petrobras informou que o conselho também aprovou a listagem das ações ordinárias e preferenciais na Bolsa de Comércio de Buenos Aires. Segundo a companhia, "o estreitamento de relações com o mercado de capitais da Argentina é um passo natural para uma empresa que pretende ter uma posição estratégica de longo prazo naquele país". De acordo com o comunicado, as providências necessárias estão sendo tomadas com os órgãos reguladores do mercado de capitais dos países para que a listagem possa ocorrer no primeiro trimestre de 2003. A medida, na avaliação da estatal, irá diversificar a base acionária e aumentar a visibilidade da marca na sociedade argentina. A empresa afirmou que está demonstrando a importância daquele país com a aquisição da EG3, da Petrolera Santa Fé e da Perez Companc. A estatal afirma que a aposta está "ancorada na expectativa de retomada do crescimento da economia" vizinha. A listagem dará oportunidade, diz a empresa, para os investidores aplicarem nos papéis, além de poderem continuar apostando nas ações da Pecom. A estatal brasileira destaca que as ações estão entre as mais negociadas da bolsa paulista e entre as 25 ADR´s mais transacionadas na Bolsa de Nova York. Os papéis também estão listados na bolsa de Madrid ? Latibex, desde julho deste ano.