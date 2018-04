Petrobras vai recorrer da decisão do Cade sobre Ipiranga A Petrobras pretende recorrer da posição contrária do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à compra da Ipiranga, divulgada na terça-feira, 17, pelas Secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, e de Direito Econômico (SDE). Segundo ele, a decisão do Cade não é a mais adequada. "Vamos recorrer e defender nossos pontos de vista", disse. Na prática, com a decisão do Cade - apresentada por meio de medida cautelar (decisão provisórias) -, tanto a Petrobras como as outras empresas envolvidas na operação - o grupo Ultra e Braskem - não poderão tomar decisões estratégicas ou comerciais no setor petroquímico e de distribuição de combustíveis que não possam ser desfeitas após o julgamento da operação pelo próprio Cade, caso o conselho rejeite ou determine restrições à aquisição. Segundo o presidente da Petrobras, a decisão do Cade é preliminar, e os próprios conselheiros admitem revê-la. Ele confirmou que a operação financeira do negócio foi fechada nesta quarta-feira, 18, e que discutiu o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, não deu detalhes dessa conversa. Segundo Gabrielli, a Petrobras vai mostrar ao Cade que a atuação operacional dos compradores não ameaça a competitividade no setor. "Operação beneficia setor" Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira, a Petrobras disse que a decisão do Cade não afetava o processo de conclusão da operação de aquisição do grupo Ipiranga. Mesmo assim, as empresas informam que respeitarão as determinações estabelecidas pelo Cade. Segundo a nota, as compradoras da Ipiranga comunicam que, em cumprimento à decisão do Cade, "já iniciaram avaliações e coleta de informações a serem submetidas ao Conselho, demonstrando que a operação beneficiará o setor petroquímico brasileiro em sua competitividade e consolidará o mercado de distribuição de combustíveis sem prejuízo ao consumidor". A decisão A decisão do Cade foi assinada pelo relator do processo, conselheiro Luís Fernando Rigato Vasconcellos, e ainda na terça à noite foi informada por fax às empresas interessadas. Na sessão de julgamentos desta quarta-feira, 18, do Cade, um despacho do conselheiro será submetido ao plenário. Também por determinação do Cade, as empresas terão de publicar um ?fato relevante? ao mercado informando as condições impostas pelo conselho. A solicitação da cautelar foi feita pela Seae e pela SDE, que argumentaram ter identificado, ainda em uma análise preliminar, que a operação tem potencial de causar danos à concorrência em mercados relacionados à distribuição de combustíveis e à petroquímica. Na distribuição de combustível, por exemplo, há temor com o aumento da participação de mercado da Petrobrás com a incorporação de postos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nas regiões Sul e Sudeste, o Grupo Ultra passará a ser o maior concorrente da Petrobras, o que cria condições para possíveis acordos de preços danosos à concorrência e aos consumidores finais. No setor petroquímico, a Seae e SDE temem prejuízo à concorrência porque a Petrobras controla o fornecimento de matéria-prima, como gás e nafta, para todos os pólos petroquímicos do Mercosul. A situação se agrava por causa da participação da Petrobras no bloco de controle da Copesul. A transferência do controle da Ipiranga Petroquímica para a Braskem pode aumentar seu poder de fixar preços em prejuízo da indústria de plásticos e do consumidor.