Petrobras vai retomar obras de gasoduto na Bolívia O governo, a Petrobras, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estão finalizando uma programação para garantir o fornecimento de gás natural ao País durante a execução das obras definitivas de reparo de um gasoduto que se rompeu em abril, em território boliviano. As obras no duto, segundo fonte do governo, serão realizadas pela Petrobras em duas etapas: a primeira começa no dia 11 de novembro e durará seis dias; a segunda etapa de obras terá início no dia 23 deste mês e vai até o dia 1º de dezembro. Danificado em abril, por conta de chuvas, esse duto (localizado próximo ao campo de gás de San Alberto) recebeu apenas intervenções provisórias, até então. Segundo fontes ligadas ao planejamento das obras, os reparos no duto não afetarão o fornecimento de gás a indústrias, residências, e, tampouco, para o uso em automóveis (Gás Natural Veicular). No caso de termelétricas, as usinas que tiverem prioridade para despachar energia no sistema também receberão gás. Uma eventual falta de gás durante a execução das obras, disseram as fontes, seria totalmente absorvida pela própria Petrobras. Mas a expectativa entre as autoridades envolvidas é de que as obras no duto não limitarão a oferta de gás no país, uma vez que, antes do início dos trabalhos, a Petrobras vai comprimir gás no Gasoduto Brasil-Bolívia, de modo a "estocar" o combustível dentro do duto para ser utilizado nos dias em que o bombeamento a partir da Bolívia estiver comprometido por conta das obras.