Petrobras: vantagens e desvantagens O trabalhador tem até 7 de agosto para aplicar até 50% seu FGTS em ações da Petrobras. Entre as vantagens de investir parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em fundos de ações da Petrobras estão a possibilidade de obter rendimento superior ao definido pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, pago na conta vinculada normal. Além disso, a empresa obteve resultados positivos em 99 em todos os setores de atuação; a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, aumentando seu faturamento. O optante tem desconto de 20% na compra, sobre o preço de venda das ações. Se o preço de venda no leilão institucional for inferior a R$58,00 por ação, o desconto de 20% será sobre esse valor final. Também há benefício fiscal, porque o Imposto de Renda será calculado sobre o rendimento que superar o capital aplicado corrigido por TR mais 3% ao ano. O dinheiro permanece disponível para saque a qualquer momento, em caso de demissão sem justa causa, compra de casa própria, aposentadoria, além de outros motivos previstos na lei. Desvantagens Entre as desvantagem de investir parte FGTS em fundos de ações da Petrobras podem ser citadas a falta de garantia de rendimento mínimo. A aplicação é um investimento em renda variável. Portanto, pode-se ganhar muito, mas pode-se também perder capital, com resgate de valor inferior ao aplicado. Por concentrar o capital em ações de uma única empresa, o investimento tem risco ainda maior que a aplicação em fundos de ações tradicionais, que diversificam os papéis em carteira. Existem analistas que consideram o preço da ação elevado no momento, porque já subiu muito nos últimos meses. O saque do dinheiro, nas condições legais (em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria, etc.) poderá ser adiado ou feito com prejuízo, caso as ações estejam em baixa.