Petrobrás: veja a rentabilidade dos fundos Os fundos de ações da Petrobrás mantiveram o rendimento acumulado até a semana passada. Isso porque o preço da ação ordinária (ON, com direito a voto) da empresa, que constitui a carteira dos fundos, não apresentou grandes oscilações durante a semana. Segundo a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) renderam, em média, 53,01% desde sua formação. Os fundos com recursos próprios, 54,18%. A partir de fevereiro, os investidores poderão optar por retirar os recursos do fundo mas, nesse caso, perdem metade do desconto de 20% dado na compra das ações.