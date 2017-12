Petrobrás vende à PetroRio, por US$ 25 mi, participação em campos de petróleo

A Petrobrás assinou nesta quarta-feira, 1, com a PetroRio (ex-HRT) os contratos para a venda de sua participação de 20% nas concessões dos campos de Bijupirá e Salema, atualmente operados pela Shell. Conforme o comunicado divulgado à noite, o valor da transação é de US$ 25 milhões, sujeito a ajustes comuns nesse tipo de operação.

Ainda segundo o comunicado, esses campos estão localizados na Bacia de Campos, em lâminas d''água variando de 480 a 850 m. A produção diária média é de 22 mil barris de óleo e 325 mil m3 de gás associado. O óleo extraído é do tipo leve de 28º a 31º API.

"Esta operação faz parte do Plano de Desinvestimento da Petrobrás, está relacionada à otimização do portfólio na área de Exploração e Produção e alinhada com o Plano de Negócios e Gestão 2015-2019", diz a estatal.

A petroleira diz ainda que a conclusão da transação de compra e venda entre as partes está sujeita a determinadas condições precedentes, dentre as quais a aprovação da cessão de direitos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Participação. A PetroRio, por sua vez, informou que, com a compra da participação, ficará com 100% desses campos. Isso porque a companhia já havia firmado em janeiro passado com a Shell contrato de compra e venda para adquirir 80% de Bijupirá e Salema. "Assim, após a aprovação da transação pelos órgãos reguladores, a PetroRio passará a deter 100% de participação e será a operadora dos campos", explica, por meio de fato relevante.

A companhia explica também que o valor total da transação com a Petrobrás soma US$ 25 milhões, sujeito a ajustes, e será pago em dinheiro, sendo que 20% deste montante serão pagos com recursos próprios e 80% mediante operação de financiamento estruturado. A aquisição engloba a participação de 20% da Petrobrás e equipamentos relacionados à operação dos campos.

Segundo a PetroRio, a aquisição é "um importante marco para a companhia, pois corrobora a estratégia de crescimento através da aquisição de campos já em fase de produção". "Estima-se que a produção advinda de BJSA (Bijupirá e Salema) aumentará consideravelmente os níveis atuais de produção da PetroRio", diz a empresa.