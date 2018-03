Petrobrás vende ativos de açúcar, álcool e petroquímica por US$ 587 milhões

A Petrobrás anunciou a venda de mais dois ativos nesta quarta-feira. A estatal fechou um acordo com a companhia francesa Tereos para se desfazer de sua participação de 45,97% na fabricante de açúcar e álcool Guarani. A Tereos pagará US$ 202 milhões por essa fatia e, com isso, ficará com 100% da Guarani.

Além disso, a Petrobrás também concluiu a negociação para a venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (Petroquímica Suape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para duas subsidiárias da empresa mexicana Alpek, em um acordo de US$ 385 milhões.

Com essas operações, a estatal fecha o ano com vendas de ativos de US$ 13,6 bilhões no biênio 2015/2016, ficando abaixo da meta de desinvestimentos de US$ 15,1 bilhões estabelecida para o período. Em nota, a Petrobrás informou que “o não atingimento da meta é explicado pela obrigação da companhia em cumprir decisão liminar da Justiça de Sergipe, impedindo a conclusão das negociações dos campos de Tartaruga Verde e Baúna, localizados, respectivamente, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, para as quais a Petrobrás já estava em estágio avançado de negociação”.

A empresa informou ainda que, por conta disso, a meta do programa de parcerias e desinvestimentos para o biênio 2017-2018 será automaticamente acrescida desses valores, passando a totalizar US$ 21 bilhões. A Petrobrás disse também que os dois acordos fechados nesta quarta-feira “fazem parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU)”.