Petrobrás vende participação em transmissora de energia argentina A Petrobrás Energia SA, subsidiária argentina da Petrobras, afirmou nesta quinta-feira, 10, que assinou contrato para vender por US$ 54 milhões sua participação de 50% na Transener, maior transmissora de energia da Argentina. A compradora é a norte-americana Eton Park Capital Management. Em meados de junho, a Petrobrás escolheu a proposta de compra feita pela Eton Park, que ainda precisa ser aprovada pelos reguladores do país vizinho. Em comunicado à bolsa de Buenos Aires, a Petrobrás Energia informou que vendeu sua participação na Citilec, a controladora da Trasener. O outro dono da Citilec é o grupo Dolphin, que detém 52,67% da Trasener. A Eton Park, por sua vez, disse que pretende iniciar a due diligence para comprar participação na Yacylec. A Petrobrás tem participação de 22,22% na Yacyclec e tem planos de vendê-la por US$ 6 milhões.