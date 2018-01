Petrobras venderá parte da Transener para estatal Argentina A Petrobras planeja vender sua participação na sociedade que controla a transportadora de eletricidade Transener às argentinas Enarsa e Electroingeniería, informou nesta sexta-feira, 16, a imprensa local. A Petrobras tinha fechado no ano passado um acordo para vender sua participação de 50% na Citelec, sociedade que controla 52,65% da Transener, ao fundo de investimento americano Eton Park, mas as autoridades de regulamento da Argentina não aprovaram a operação. Segundo a edição desta sexta do jornal El Cronista, a Petrobras venderá em meados deste ano sua participação à estatal Enarsa e à Electroingeniería por US$ 54 milhões. A Transener presta serviços de transporte de energia elétrica na Argentina e possui uma concessão por 95 anos, desde 1993, para operar no mercado argentino. A empresa é controlada pela Citelec, sociedade compartilhada em partes iguais pela Petrobras e o fundo de investimento argentino Dolphin. As outras ações da Transener fazem parte do Programa Propriedade Participada do Pessoal (8,10%) e são cotadas na Bolsa de Valores de Buenos Aires (39,25%). A distribuidora de eletricidade registrou em 2006 um lucro líquido de 998.547 pesos (US$ 320.047), contra um resultado positivo de 612,1 milhões de pesos (US$ 196 milhões) no ano anterior. A Petrobras adquiriu sua participação na Transener em 2003, quando comprou vários ativos do grupo argentino Pérez Companc, mas o organismo antimonopólio argentino obrigou a companhia brasileira a reduzir sua participação no setor energético.