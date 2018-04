Petrobras volta a tentar incorporação da BR A Petrobras retomou nas últimas semanas o plano de incorporar a BR Distribuidora, operação que foi suspensa por determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início de 2001. O projeto saiu da gaveta com a entrada em vigor, em março, da nova lei das S.A. A legislação atual tornou a operação mais viável, pois tem um capítulo que trata especialmente da incorporação de ações por empresas controladoras, como é o caso da Petrobras. A operação da Petrobras/BR criou muita polêmica no mercado financeiro na época e foi alvo de críticas pelos minoritários, que questionavam a relação de troca oferecida pela companhia. A Petrobras ofereceu a troca de lotes de 20 mil ações preferenciais da BR por lotes de 12 ações da holding. A área técnica da CVM não se fixou no preço, mas sim no fato de a Petrobras não estar planejando fechar o capital da BR. A autarquia entendeu que era necessário realizar uma oferta pública para fechar o capital da companhia antes da incorporação de ações. A atitude da CVM desanimou a estatal, que teria um gasto adicional com o processo. Como o cenário mudou com a nova legislação, a Petrobras teria retomado seus planos e já teria feito consultas informais à autarquia. Os planos da estatal ganharam força com a decisão sobre o caso Bunge. A empresa também pleiteou à CVM autorização para uma operação parecida e a CVM entendeu que não era necessário realizar uma oferta pública. Na avaliação de analistas de mercado, a Petrobras teria ganhos de sinergia com a incorporação da subsidiária, líder de mercado com 32,8% das vendas nacionais de combustíveis. Agora, porém, terá de pagar mais aos minoritários, devido à valorização dos papéis da distribuidora. Devido ao veto da CVM no ano passado, a Petrobras teve de comprar 250 postos mais os ativos de gás natural da BR pelo valor de mercado - mais de R$ 550 milhões -, melhorando o resultado da subsidiária. Os postos foram usados na troca de ativos com a Repsol/YPF e as participações em 13 distribuidoras de gás serão geridas pela Gaspetro, subsidiária para a área de gás natural.