Petroecuador e PDVSA negociam cooperação petrolífera Representantes das empresas petrolíferas estatais do Equador, Petroecuador, e da Venezuela, PDVSA, se reuniram na quinta-feira em Quito para negociar um acordo de cooperação petrolífera entre os dois países. A operação permitirá ao Equador obter derivados de petróleo, sobretudo gasolina, a preços mais baixos. A economia prevista é de US$ 60 milhões por ano. O presidente da Petroecuador, Galo Chiriboga, informou que o encontro com os executivos da PDVSA permitiu afinar aspectos da cooperação técnica e industrial entre as duas estatais. Especialmente, "no tema de maior interesse para o país, que é o refino de petróleo equatoriano na Venezuela". Ele admitiu que "as negociações são complexas e, neste caso, durarão algum tempo", mas ressaltou que "existe a vontade de cooperar entre as duas empresas". A Petroecuador e a PDVSA assinaram no ano passado um acordo de aliança estratégica, que incluía a possibilidade de refinar 100 mil barris diários de petróleo equatoriano em petroquímicas da Venezuela. O acordo foi suspenso devido a divergências entre as duas empresas sobre os preços. Mas, em dezembro, as duas companhias retomaram as conversas. O chefe da Petroecuador explicou que na quinta-feira discutiu com o ministro de Energia da Venezuela e presidente da PDVSA, Luis Márquez, os aspectos gerais das negociações. A próxima reunião será realizada em Caracas, dia 8. Chiriboga também pediu assistência técnica da PDVSA para melhorar a capacidade da refinaria La Libertad, a mais antiga do Equador, que requer uma modernização integral. O presidente da PDVSA afirmou sua predisposição para coordenar todas as atividades relacionadas com os convênios entre as duas Estatais. "Estamos em possibilidade de cooperar no âmbito técnico para as refinarias, porque temos perícia e experiência, e esperamos que os acordos com Petroecuador dêem os melhores benefícios para ambos os lados", afirmou.