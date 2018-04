Petroflex desiste de fabricar borracha sintética Se havia alguma dúvida sobre a intenção da Petroflex de fabricar a borracha sintética polisopreno no Brasil, agora não existe mais. A gerente comercial da Petroflex, Maria Locatelli, afirma que o projeto herdado da Coperbo - adquirida em 1993 - continuará na gaveta. Rumores no mercado davam conta, há cerca de um mês, que a companhia estava decidida a retomar seus planos. Segundo a gerente comercial, a culpa é do o avanço da borracha natural no mercado. O produtos tem um preço que representa apenas o custo da matéria-prima para a produção do polisopreno. Isso impede a implantação de uma fábrica de borracha sintética desse tipo. A executiva afirma que apenas a Rússia ainda produz o polisopreno, porque os fabricantes são subsidiados pelo governo. A migração do uso da borracha sintética para a natural no Brasil ilustra o que ocorre no mundo. Em 2000, a produção interna foi de 88 mil toneladas e as importações de 147 mil t. O consumo, de 235 mil t, no ano, representou um salto de 27% ante a demanda de 1999, em um segmento cujo crescimento do consumo é igual ao do PIB (menos de 3% ao ano). "O salto deve-se muito mais à substituição da borracha sintética pela natural, no País", aponta Maria. Nos últimos 20 anos, a produção de borracha natural tem superado a demanda, o que tem estabilizado cada vez mais a cotação da commodity em baixa, especialmente nos últimos dois anos. O custo do produto é tão baixo que se iguala ao do isopreno, derivado da nafta fabricado pela Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene), no pólo de Camaçari (BA). Hoje, os grandes produtores do elastômero natural são Malásia, Tailândia e Filipinas. A gerente comercial conta que recentemente o órgão que coordena esses países reorganizou a produção, e os preços devem subir. "Antes cada país produzia o máximo possível", considera a executiva. Daí a bruta queda de preços nas duas últimas décadas. Preparativos No início da década de 1990, a antiga Coperbo, produtora de borracha no Cabo de Santo Agostinho (PE), traçou planos para a implantação de uma fábrica de polisopreno. Para isso, porém, a Copene teria que implantar uma unidade do insumo básico, o isopreno. Em 1992, a Copene iniciou a operação da fábrica. "A unidade foi construída para agregar valor ao rafinado C-5 (uma das correntes extraídas da nafta) e fornecer ao projeto da Petroflex", conta a líder de comercialização de aromáticos da Copene, Tereza Lobo. Já a Petroflex, privatizada naquele mesmo ano, adquiriu a Coperbo em 1993. Unipar, Suzano e Copene, os novos controladores do ativo, resolveram deixar o projeto do polisopreno onde estava: no papel. Solução Desde que começou a operar, a fábrica com capacidade instalada de 17 mil t/ano vem funcionando normalmente. Nos últimos anos tem operado a 100% da capacidade instalada. "Estamos exportando 60% da produção", conta a executiva da Copene. No ano passado, as vendas externas somaram 70% da produção. No Brasil, uma das maiores consumidoras do produto é a Kraton Polymers do Brasil, de Paulínia (SP). A indústria tem capacidade instalada para a fabricação de 30 mil t/ano de borracha termoplástica usada na produção de adesivos, asfalto, calçados e plásticos. Leia mais sobre o setor de Química e Petroquímica no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.